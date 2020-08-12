У Ефремова подтвердился инсульт

Актера Михаила Ефремова выносят из здания суда на носилках Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Защитник актера Михаила Ефремова сообщил, что медики подтвердили диагноз – инсульт у артиста.

"Я получил официальное подтверждение от медиков. Диагноз инсульт, у Михаила Олеговича состояние средней тяжести", - сообщил адвокат Эльман Пашаев "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что медицинских документов, подтверждающих это, он ещё не видел. "Сейчас мой подзащитный находится в Боткинской больнице", - добавил адвокат.

Пашаев также уточнил, что никакой иной информацией пока не обладает.

Ранее в среду сообщалось, что Пресненский суд Москвы отложил судебное заседание на 18 августа в связи с госпитализацией Ефремова в Боткинскую больницу.

Ефремову стало плохо накануне днем в здании Пресненского суда Москвы. Актеру вызвали скорую помощь. Медики заподозрили у Ефремова инсульт.

Днем ранее Пашаев заявил, что у Ефремова ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у актера проблемы с сердцем.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Поначалу актер признал вину, а потом в суде отказался признавать, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

12 июля на YouTube-канале "Гражданин поэт" появилось видеообращение Ефремова. Актер попросил прощения у родственников погибшего, предложил им помощь, которую они готовы принять, и признался, что не понимает, как жить дальше. Семья погибшего водителя не приняла извинения, сочтя их запоздалыми.

В ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

Ефремов помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.