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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:02Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

В России зарегистрированы 4 785 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 4 785 новых случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 785 случаев в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Суточный прирост держится ниже отметки в 5 тыс. пятый день подряд. Накануне в России было зафиксировано 4 828 новых случаев, а 18 августа - 4 748, этот показатель в очередной раз обновил минимум с конца апреля. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 942 106 случаев коронавирусной инфекции и 755 513 выписанных (6090 выписаны за последние сутки).

Умерли за минувшие сутки 110 пациентов, сообщает штаб. Общее число умерших в России от COVID-19, таким образом, составило 16 099 человек. Выписаны за сутки 6 090 пациентов, всего выздоровевших уже 755 513.

Ситуация в регионах

В Москве зафиксировано 688 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 11 пациентов, выздоровели 1 208 человек.

По информации оперативного штаба, еще 160 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 157 - в Московской области, 139 - в Свердловской области, 132 - в Нижегородской области, 129 - в Ставропольском крае, 127 - в Ростовской области, 114 - в Красноярском крае, 105 - в Иркутской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.

Хроника коронавируса. Август.

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коронавирус

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