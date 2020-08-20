В России зарегистрированы 4 785 новых случаев COVID-19

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 785 случаев в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Суточный прирост держится ниже отметки в 5 тыс. пятый день подряд. Накануне в России было зафиксировано 4 828 новых случаев, а 18 августа - 4 748, этот показатель в очередной раз обновил минимум с конца апреля. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 942 106 случаев коронавирусной инфекции и 755 513 выписанных (6090 выписаны за последние сутки).

Умерли за минувшие сутки 110 пациентов, сообщает штаб. Общее число умерших в России от COVID-19, таким образом, составило 16 099 человек. Выписаны за сутки 6 090 пациентов, всего выздоровевших уже 755 513.

Ситуация в регионах

В Москве зафиксировано 688 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 11 пациентов, выздоровели 1 208 человек.

По информации оперативного штаба, еще 160 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 157 - в Московской области, 139 - в Свердловской области, 132 - в Нижегородской области, 129 - в Ставропольском крае, 127 - в Ростовской области, 114 - в Красноярском крае, 105 - в Иркутской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.