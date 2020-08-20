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Собянин рассказал о порядке действий при выявлении COVID-19 у школьников в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - При выявлении у учащегося столичной школы подтвержденного случая инфицирования COVID-19 весь его класс переведут на дистанционное обучение в течение двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если тестами подтвердился коронавирус (у ученика - ИФ), то естественно необходимо принимать меры, соответственно переводить на дистанционное обучение класс в течение 14 дней", - сказал он в интервью программе "Вести" в четверг.

По его словам, количество классов, которые будут переходить на "дистанционку", будет зависеть от числа заболеваний среди учащихся. "Сегодня среди школьников мы видим 25-30 (заболевших - ИФ) человек в сутки", - отметил мэр.

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Сергей Собянин Москва Коронавирус

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