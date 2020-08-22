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За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4720 до 4731, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 256 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели почти 204 тыс. человек.

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