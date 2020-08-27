В России за сутки выявлено 4 711 заболевших коронавирусом

Фото: Reuters

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил - 4 711, сообщает оперштаб.

Всего в стране на сегодня 975 576 случаев коронавируса. РФ остается на четвертом месте в мире по этому показателю: в США 5,82 млн зараженных, в Бразилии - 3,71 млн, в Индии - 3,31 млн. От России отстает ЮАР с 615 тыс. случаев COVID-19.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Москве за сутки 637 новых заболевших. Скончались в столице за 24 часа 12 человек, поправились - 1435.

За сутки скончался 121 человек, число жертв за весь период выросло до 16 804.

Поправились и выписаны 792 561 пациент, в том числе 6 411 человек за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 166 211.