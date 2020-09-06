Большой театр откроет новый сезон оперой "Дон Карлос"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр откроет 245-й сезон 6 сентября оперой "Дон Карлос" Джузеппе Верди, главные партии исполнят Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков.

Большой театр из-за пандемии коронавируса был закрыт для зрителей с 16 марта. С 27 марта ГАБТ, впервые в истории театра, принял решение проводить онлайн-трансляции ранее записанных спектаклей "золотого фонда", открыл трансляции балет "Лебединое озеро". Также зрители в рамках онлайн-показов смогли увидеть оперы "Царская невеста", "Борис Годунов", "Катерина Измайлова", "Садко" и балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Щелкунчик", "Спартак", "Дон Кихот", "Герой нашего времени", "Светлый ручей", "Корсар".

Откроет юбилейный, 245 сезон, спектаклей на Исторической сцене "Дон Карлос" В главных партиях - Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов. Показы также пройдут 8 и 10 сентября.

Балетная афиша ГАБТ откроется внеплановой премьерой четырех одноактных балетов под общим названием "Четыре персонажа в поисках сюжета", первые показы состоятся 10, 11, 13 сентября на Новой сцене. А 12 сентября состоится показ балета "Дон Кихот" Людовика Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева. Показ будет благотворительным для врачей.

В новом сезоне Большой театр планирует представить три балетные и семь оперных премьер, провести фестивали, концерты в Филармонии, побывать на гастролях в Европе и Южной Америке (Аргентина), принять на своих сценах международный конкурс балета Юрия Григоровича.

Так, в 245 сезоне состоятся премьеры одноактных балетов российских хореографов на музыку отечественных композиторов (18 декабря 2020) - "Танцемания" Вячеслава Самодурова (музыка Ю.Красавина), "Времена года" Артемия Белякова (музыка А.Глазунова), "Сделано в Большом" Антона Пимонова (музыка А.Королева). На Камерной сцене появятся оперы Жоржа Бизе "Искатели жемчуга", "Дневник Анны Франк" Григория Фрида и "Белая Роза" Удо Циммермана (6-8 мая 2021).

В первой половине 245 сезона Большой театр отметит юбилей народного артиста СССР Владимира Васильева. На Исторической сцене с 15 по 22 ноября будут показаны спектакли, в которых он принимал участие ("Дон Кихот") и которые создавались постановщиками специального для него ("Спартак", "Щелкунчик"). Завершит юбилейные торжества спектакль Татарского театра оперы и балета им. М.Джалиля "И воссияет вечный свет" на музыку Моцарта, постановщиком, хореографом и сценографом которого является Васильев.

20 ноября в день рождения великой балерины Майи Плисецкой Большой театр проведёт на Исторической сцене юбилейный концерт, посвящённый её 95-летию.

В течение 2020 года: с сентября по декабрь на всех площадках театра будет проходить фестиваль, посвящённый 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В программу войдут оперные и балетные спектакли театра "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Иоланта", "Черевички", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик". Цикл концертов в Бетховенском зале - "Антология романсов Чайковского" будет подготовлен учащимися Молодёжной оперной программы вместе с Ивари Илья (Эстония).

Опера в Большом

Как ранее рассказали в театре, несколько лет назад Большой театр объявил о трёх постановках совместно с Метрополитен-оперой. Первой из них станет "Саломея" Рихарда Штрауса. Премьера в режиссуре Клауса Гута, который будет впервые работать с Большим театром, пройдёт на Исторической сцене 25 февраля 2021 года. Через год после московских показов спектакль будет представлен публике Нью-Йорка.

23-27 июня 2021 года на Исторической сцене Большого театра состоится премьера спектакля "Мазепа" в режиссуре Евгения Писарева, Музыкальная комедия "Москва, Черёмушки" Дмитрия Шостаковича будет поставлена на Камерной сцене театра режиссёром Иваном Поповски.

В новом сезоне запланирована опера "Тоска" Джакомо Пуччини в постановке итальянского режиссёра и художника Стефано Пода. Премьера анонсирована на 22 апреля 2021 на Новой сцене.

Балет Большого театра

В новом сезоне театр представит балет "Чайка" в постановке Юрия Посохова. Его соавтором станет режиссёр Александр Молочников. Музыку к балету по заказу театра пишет композитор из Санкт-Петербурга Илья Демуцкий (автор партитур балетов "Нуреев" и "Герой нашего времени").

Особенностью нового сезона станет то, что пять балетных премьер станут оригинальными произведениями. Так немецкий хореограф, руководитель балета в Цюрихе, выпускник Штутгартской школы Кранко - Кристиан Шпук покажет в марте на Новой сцене премьеру балета "Орландо". В спектакле будет использована музыка Антонина Дворжака и Макса Рихтера.