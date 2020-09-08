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Нарушителей порядка задержали у суда, где оглашают приговор Ефремову

Нарушителей порядка задержали у суда, где оглашают приговор Ефремову
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек задержаны за нарушение общественного порядка у здания Пресненского суда Москвы, где оглашают приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.

"По нашей информации, задержаны два человека за нарушение порядка", - сказали "Интерфаксу" в суде. По словам собеседника агентства, эти люди "пытались что-то поджечь, проводя какие-то обряды".

Вместе с тем, отметила собеседник агентства, в здании самого суда "все спокойно, нарушений общественного порядка нет".

Во вторник суд признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель, управлявший фургоном, в который въехала машина Ефремова. В момент случившегося артист был пьян.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

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Артист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима
Артист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещей
Москва Михаил Ефремов

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