На ВДНХ найден ранее скрытый горельеф

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Во время реставрации 64-го павильона ВДНХ найден скрытый ранее горельеф, аналог которому есть на станции метро Санкт-Петербурга "Нарвская", сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте в субботу.

"Скульптурная композиция "Праздничный Ленинград" находится в торце круглого зала. На нем изображено шествие горожан у Финляндского вокзала. Это один из двух сохранившихся скульптурных горельефов ВДНХ - то есть большая редкость. Над ним работал целый коллектив именитых мастеров", - написал он.

Мэр добавил, что изначально 64-й павильон назывался "Ленинград и Северо-Запад", а затем был перестроен и ныне известен как "Оптика". После реставрации в нем будет открыто выставочное пространство "РЖД".