В Москве задержали семерых активистов на пикетах против кредита Белоруссии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В центре Москвы задержаны семеро человек, в том числе четверо членов партии "Яблоко", вышедших на пикет против предоставления кредита Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд.

Заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец заявил, что в республике ожидают поступление финансового кредита России на $1,5 млрд в короткие сроки.

"Ожидается, что мы достигнем соглашения и получим эти средства достаточно оперативно. В короткие сроки сможем разместить эти средства на счетах Минфина", - сказал Белковец в эфире онлайн-проекта Cbonds.

Замминистра отметил, что ранее финкредит РФ в таких объемах не планировался и обсуждался. Просьба была связана с резким сокращением золотовалютных резервов Белоруссии в августе за счет скачка спроса на инвалюту со стороны населения и компаний в течение "протестного" августа. "В августе сложилась негативная ситуация – произошел отток золотовалютных резервов (на $1,4 млрд за месяц - ИФ), что было вызвано значительными объемами покупки валюты со стороны населения и предприятий", - сказал Белковец.

"Негативная динамика по золотовалютным резервам подтолкнула нас общаться с российскими партнерами. В первую очередь средства российского кредита будут направлены на поддержание золотовалютных резервов, которые заметно просели", - добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже сообщил, что часть нового кредита Белоруссии будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств.

"Как вы знаете, об этом сказал президент, согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит, 1,5 млрд долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что другая часть кредита – новые денежные средства.

В конце августа Лукашенко заявил, что премьер-министры Белоруссии и России проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского госдолга на основании его договоренностей с Путиным. Он уточнил, что "речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией". "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал Лукашенко.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил 1 сентября, что ведомства РФ и Белоруссии начинают техническую проработку условий рефинансирования долга Минска перед Москвой.

Ранее также сообщилось, что в августе Минфин Белоруссии официально обратился в правительство РФ с просьбой о выделении средств для рефинансирования долговых обязательств перед Москвой в 2021 году. Сумма подлежащего погашению долга Белоруссии перед РФ в 2021 году составляет $600 млн. Минск рассчитывает привлечь ресурсы на 15 лет, оптимальным сроком их поступления белорусская сторона считает январь-февраль 2021 года.