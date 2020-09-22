В Москве за понедельник "заминировали" свыше 4 тыс. объектов

Для проверки сообщений о якобы заложенных бомбах были эвакуированы почти 10 тыс. человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестные по каналам экстренных служб Москвы сообщили в понедельник, 21 сентября, о якобы заложенных взрывных устройствах на территории свыше 4000 объектов, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Угрозы получили все станции московского метро. Более 3000 образовательных учреждений, десятки московских вузов", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, также поступили сообщения о "минировании" двух десятков городских роддомов, девяти автовокзалов и нескольких сотен отделений одного из крупнейших российских банков.

"Для проверки поступивших угроз пришлось эвакуировать почти 10 тыс. человек", - уточнил собеседник агентства. По его информации, ни в одном случае сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что 19 августа из-за анонимных угроз в Москве было эвакуировано почти 25 тыс. человек, это была самая массовая волна лжеминирований после отмены режима самоизоляции и других ограничительных мер в городе.