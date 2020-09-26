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В Москве возобновят социальную помощь для остающихся дома москвичей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с 27 сентября возобновляется работа социальной помощи для пожилых москвичей старше 65 и страдающих хроническими заболеваниями.

"С завтрашнего дня Правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в субботу.

Социальные работники будут бесплатно доставлять москвичам продукты, лекарства, медицинские изделия, корм для домашних животных и другие предметы первой необходимости. Для этого нужно оставить заявку оператору горячей линии.

"Доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учете в поликлиниках, будет осуществляться в инициативном порядке. Самостоятельно за ними приходить не нужно, подавать заявку не требуется", - отмечается в сообщении.

Также с помощью горячей линии москвичи, страдающие хроническими заболеваниями и беременные, которым также рекомендовано оставаться дома, смогут оформить больничный.

С 28 сентября москвичам из группы риска рекомендовано не выходить из дома без необходимости из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице. К группе относятся пенсионеры старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные и женщины в послеродовом периоде.

Штрафовать за выход из дома не будут, социальные карты пенсионеров блокировать не планируется.

Москва

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