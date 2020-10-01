В петербургском метро маски подешевели до 10 рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Смольном объявили, что с 1 октября пассажиры петербургского метро смогут купить одноразовые маски на всех станциях в "Первой полосе", и цена масок снизилась почти вдвое, до 10 рублей. До этого они продавались по 19 рублей за штуку.

Снизить цены решили в связи с усилением масочного режима в городе, объяснила пресс-служба аппарата вице-губернатора Максима Соколова.

В Петербурге ввели масочно-перчаточный режим в транспорте и общественных местах, в том числе на улице, с 12 мая. Автоматы по продаже масок установили в метро. В первые дни петербуржцы активно покупали маски, затем ажиотаж спал и в середине июня автоматы демонтировали.

Теперь маски можно купить в газетных киосках на входе в метрополитен и непосредственно на станциях.

30 сентября городской комитет по транспорту объявил, что с 1 октября пассажиров перестанут пускать на транспортные объекты и в салоны без масок, а следить за этим будут в том числе сотрудники Росгвардии.