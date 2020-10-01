В мэрии Москвы заявили о корректности статистики по COVID-19

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Официально публикуемая столичным оперштабом по контролю за коронавирусом информация по динамике заболевших COVID-19 является достоверной, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в четверг.

"Колебания числа ежедневных случаев коронавирусной инфекции - это классическое течение инфекционного и эпидемиологического процессов в мегаполисе. Течение и других инфекционных заболеваний, если смотреть на долгосрочную динамику, практически всегда подразумевает волнообразный характер", - рассказал собеседник агентства.

Так, по его словам, скачки заболеваемости наблюдались в июле, когда с 1 по 8 число ежедневно было выявлено от 610 до 685 случаев коронавируса, после чего 9 июля наблюдался резкий спад - 568 случаев, затем цифры снова превышали показатель в 630 случаев на протяжении нескольких дней, а потом снизились до 530.

"Особенно заметны скачки в период с конца апреля. Первые две недели число новых случаев за семь дней дважды практически удвоилось, затем темп роста чуть замедлился и снова резко вырос. Такое же развитие эпидемиологического процесса характерно и для других городов мира, охваченных пандемией коронавируса, например, в Мадриде и Милане", - отметили в пресс-службе.

В департаменте заявили, что независимо от результатов ПЦР-исследований все пациенты с подозрением на COVID-19 при появлении первых признаков заболевания находятся под наблюдением врачей поликлиник и получают все необходимое лечение и лекарственные препараты. Результаты ПЦР-исследований действительно могут быть ложноположительными или ложноотрицательными. Если врач при осмотре пациента видит признаки заболевания, клиническая картина соответствует заболеванию, он может назначить повторное взятие мазка или дополнительное проведение исследования.

По последним данным, в Москве за сутки зарегистрированы 2 424 случая заражения коронавирусом - это максимум за четыре месяца.