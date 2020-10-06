Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:29Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Сбербанк переведет до 70% сотрудников на удаленку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России сообщил, что переведет до 70% офисных сотрудников на удаленную работу в регионах, где резко стала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Пандемия коронавируса

Все отделения продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации, говорится в пресс-релизе.

"В первую очередь переход на удаленную работу предусмотрен для сотрудников старше 60 лет, беременных женщин, сотрудников, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает в одной квартире с пожилыми родственниками или родственниками, имеющими хронические заболевания", - уточнили в банке.

Сотрудники, функционал которых не предусматривает возможность выполнять свою работу дистанционно, продолжат работать в офисах и будут по-прежнему регулярно обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также эти сотрудники продолжат соблюдать правила социальной дистанции, им будут мерить температуру и регулярно тестировать на COVID-19.

24 сентября в банке решили, что переведут на удаленку до 50% персонала. На 1 сентября в компании дистанционно работали 30% сотрудников. Глава банка Герман Греф допускал, что после пандемии какая-то доля сотрудников так и останется на удаленной работе на постоянной основе.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 5 октября обязал все городские организации перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. При этом власти высказали рекомендацию, чтобы в офисах оставалось не больше 50% персонала.

Хроника коронавируса. Октябрь.

8
Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом
Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Сбербанк коронавирус Москва Герман Греф Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Удальцов отсудил 12 800 евро в ЕСПЧ за задержания в 2011 году

Возбуждено дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Экс-сенатор от КЧР арестован по делу о крупном хищении из бюджета

Пандемия коронавируса

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест
Пандемия коронавируса

Россиянам разъяснили, можно ли ехать отдыхать, если у ребенка в школе карантин

Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи

Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи
Пандемия коронавируса

Крым установил третий антирекорд подряд по приросту случаев COVID-19

Экологическая катастрофа на Камчатке

Специалисты заявили о гибели 90% донных организмов в Авачинском заливе

Специалисты заявили о гибели 90% донных организмов в Авачинском заливе

ФСБ задержала военного и его брата по делу о передаче Эстонии гостайны

Экологическая катастрофа на Камчатке

Возможной причиной ЧП на Камчатке назвали полигон ядохимикатов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');