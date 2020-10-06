Сбербанк переведет до 70% сотрудников на удаленку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России сообщил, что переведет до 70% офисных сотрудников на удаленную работу в регионах, где резко стала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Все отделения продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации, говорится в пресс-релизе.

"В первую очередь переход на удаленную работу предусмотрен для сотрудников старше 60 лет, беременных женщин, сотрудников, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает в одной квартире с пожилыми родственниками или родственниками, имеющими хронические заболевания", - уточнили в банке.

Сотрудники, функционал которых не предусматривает возможность выполнять свою работу дистанционно, продолжат работать в офисах и будут по-прежнему регулярно обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также эти сотрудники продолжат соблюдать правила социальной дистанции, им будут мерить температуру и регулярно тестировать на COVID-19.

24 сентября в банке решили, что переведут на удаленку до 50% персонала. На 1 сентября в компании дистанционно работали 30% сотрудников. Глава банка Герман Греф допускал, что после пандемии какая-то доля сотрудников так и останется на удаленной работе на постоянной основе.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 5 октября обязал все городские организации перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. При этом власти высказали рекомендацию, чтобы в офисах оставалось не больше 50% персонала.