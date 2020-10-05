Собянин не верит в срыв развития образования из-за коронавируса
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Обременительные ограничения из-за коронавируса в Москве вносят коррективы в образовательный процесс, но не смогут сорвать планы по развитию образования, заявил мэр Сергей Собянин в поздравительной телеграмме по случаю Дня учителя.
Он пообещал продолжать оснащать школы современным оборудованием, развивать электронные сервисы и расширять профили обучения.
Мэр также отметил, что весной учителя справились с переходом на дистанционное обучение и даже в экстремальной ситуации сумели дать ученикам "прочные знания".
С 5 октября все школы Москвы закрылись на двухнедельные каникулы из-за коронавируса.