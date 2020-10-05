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Собянин не верит в срыв развития образования из-за коронавируса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Обременительные ограничения из-за коронавируса в Москве вносят коррективы в образовательный процесс, но не смогут сорвать планы по развитию образования, заявил мэр Сергей Собянин в поздравительной телеграмме по случаю Дня учителя.

Пандемия коронавируса

Он пообещал продолжать оснащать школы современным оборудованием, развивать электронные сервисы и расширять профили обучения.

Мэр также отметил, что весной учителя справились с переходом на дистанционное обучение и даже в экстремальной ситуации сумели дать ученикам "прочные знания".

С 5 октября все школы Москвы закрылись на двухнедельные каникулы из-за коронавируса.

День знаний в мире

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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