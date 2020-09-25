Home sweet home - "удаленка" обретает второе дыхание. Обзор

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тревожная статистика заболеваемости COVID-19 и сигналы московских властей, обратившихся к крупнейшим работодателям столицы с рекомендацией максимально использовать дистанционный режим, вернули слегка запылившемуся термину "удаленка" былой блеск. Те компании, банки и организации, которые успели выйти в офисы, возвращают часть персонала домой, а те, кто откладывал решение о дальнейшей судьбе удаленки на осень, продлевают дистанционный режим до Нового года - или вовсе до "когда-нибудь".

И сказал им: пойдем домой

За последние сутки в Москве коронавирус был подтвержден у 1560 человек, это максимум с начала лета, свидетельствуют данные городского оперативного штаба. Сутками ранее оперштаб сообщал о 1050 заболевших в городе. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило почти 800 человек.

В четверг вечером в пресс-службе мэра "Интерфаксу" сообщили, что все крупные предприятия столицы получат письма о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы.

На следующее утро Собянин из-за роста случаев коронавируса попросил жителей столицы старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вернуться к режиму самоизоляции - не выходить из дома без необходимости, ограничить контакты с родственниками и знакомыми. Московские предприятия Собянин призвал вновь вернуть на "удаленку" как можно больше сотрудников. Всем москвичам рекомендовано строже соблюдать масочный и перчаточный режим.

Папка "Удаленные" растет

Организации, компании и банки, опрошенные "Интерфаксом", готовы следовать рекомендациям столичных властей и либо возвращать людей на удаленку, либо не отзывать с нее.

Минэнерго РФ оперативно откликнулось на призыв мэра и планирует вернуть часть сотрудников на удаленную работу, сообщила в четверг "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко. "Да, планируем (снова перевести часть сотрудников на удаленный режим работы - ИФ). Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией и готовы снова запускать режим удаленной работы", - сказала она.

В "Роснефти" агентству напомнили, что в удаленном режиме по-прежнему работают 84% персонала центрального аппарата компании в Москве. Сотрудники, задействованные в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов, находятся на своих рабочих местах с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Во всех офисах компании регулярно проводится санитарная обработка, установлены обеззараживатели воздуха, сотрудникам на входе в офис измеряют температуру, для всех сотрудников обязательно ношение масок и перчаток.

В центральном московском офисе "Транснефти" тоже около 70% сотрудников находятся на удаленке. "Ежедневно в офис приходят руководители подразделений и работники служб диспетчеризации. Выход пока не планируется, следим за эпидемиологической обстановкой", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь, советник президента монополии Игорь Демин.

ВТБ заявил, что "внимательно следит за развитием ситуации с заболеваемостью в регионах своего присутствия". "В банке разработан план на случай изменения эпидемиологической ситуации, который предусматривает перевод значительной части сотрудников на удаленную работу при сохранении текущего уровня сервиса и скорости обслуживания всех клиентов банка. Опыт весенне-летнего периода показал, что банк способен в полном объеме осуществлять свою деятельность, когда часть сотрудников работает в дистанционном режиме", - заявили "Интерфаксу" в ВТБ.

Сбербанк на фоне эпидемиологической обстановки переводит половину сотрудников на удаленную работу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. "В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы", - сказали в пресс-службе. Ранее Сбербанк объявил, что с 1 сентября в дистанционном формате работают лишь 30% сотрудников.

"Не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля", - отметили в пресс-службе банка.

Но и 50% - не предел, Сбербанк готов еще увеличить долю сотрудников на удаленном формате работы, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров. По его оценкам, пик заболеваемости коронавирусом будет достигнут, скорее всего, в ноябре.

"Я получил письмо от мэра, и мы приняли решение с сегодняшнего дня отправить на удаленку 50% своего персонала в Москве. Мы будем смотреть, если ситуация будет ухудшаться, вполне возможно, мы увеличим количество тех людей, которые будут работать на удаленке. Скорее всего, эта ситуация продлится до поздней весны, до мая, может быть. Но я больше оптимист, потому что с Нового года у нас начинается массовое производство вакцины, в этом смысле часть людей получит естественный иммунитет. (. . .) Плюс опыт, плюс протокол лечения. Я не ожидаю такой драматической ситуации, какую мы видели в феврале-мае этого года, но тем не менее, нам придется столкнуться с увеличением количества заболевших", - сказал Греф.

Один из крупнейших столичных работодателей в сфере IT продолжает использовать удаленный формат работы. "Сотрудники "Яндекса" могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум до конца ноября. Мы будем следить за обстановкой и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации и официальных рекомендаций", - заявили "Интерфаксу" в компании.

TCS Group, которая в будущем может перейти под контроль "Яндекса" по итогам анонсированной на этой неделе сделки, придерживается схожего подхода. "Мы остались на удаленке" но дали возможность людям, которым нужно выходить в офис, его посещать", - сказал представитель банка, отметив, что речь идет о нескольких сотнях человек. При этом группа еще в начале этой недели рекомендовала сотрудникам "без надобности в офис не ездить", добавил он.

В группе "Тинькофф" работает 13 тыс. человек, с учетом представителей, занимающихся доставкой банковских карт.

Qiwi plc оставит сотрудников на удаленном режиме работы до Нового года, написала пресс-секретарь гендиректора компании Анастасия Журавлева в фейсбуке. "Официально компания приняла решение о соблюдении удаленного режима работы до 1 января 2021 года", - отметила она.

Qiwi перевела сотрудников в России на дистанционный режим работы с 13 марта. "С этой даты все сотрудники компании продолжают работать в удаленном режиме. В период ослабления карантинных мер компания не выводила сотрудников в офис. На регулярной основе в офисе работают не более 30 человек ввиду невозможности исполнения своих функций вне офиса: безопасность, комплаенс, финансы и другие сотрудники Киви банка", - отметила пресс-секретарь.

"Мы работаем в прежнем режиме, пока никаких распоряжений относительно этого не было", - заявил представитель "Росатома". Входящие в госкорпорацию организации работают в смешанном режиме: часть сотрудников вышла с "удаленки", часть остается на ней с начала введения ограничений весной этого года.

Большинство офисных сотрудников крупнейших игроков телеком-отрасли продолжают работать в удаленном режиме и после прекращения режима самоизоляции. Представители операторов отмечают, что в компаниях внимательно следят за развитием эпидемиологической обстановки в Москве и регионах, в зависимости от которой корректируется выход сотрудников в офисы. Так, по данным операторов, в настоящий момент 90% сотрудников бэк-офиса "Вымпелкома" работают из дома, 65% московских сотрудников Tele2 также находятся на "удаленке", а у "Мегафона" - 40% персонала.

Представитель "Ростелекома" сообщил о 50 тыс. человек, работающих из дома. В МТС также указывают, что в дистанционном режиме работает "значительная часть" сотрудников.

"Мы обеспечили максимально безопасные условия работы для тех сотрудников, которые приходят в офис: у нас введен масочный режим, выработаны правила посещения офисов и размещения персонала на рабочих местах", - сообщили в пресс-службе Tele2.

"В дальнейшем, когда наступит время выхода в офисы, мы продолжим использовать частично удаленный формат работы, как делали это до начала пандемии, но увеличив количество дней, которые сотрудники смогут работать из дома", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Вымпелкома".

В HeadHunter заявили, что удаленный формат работы у них сохраняется до Нового года. "Далее компания перейдет на комбинированный режим работы: сотрудники вправе ежедневно самостоятельно определять свой индивидуальный выбор, работать из дома или из офиса", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе рекрутингового сервиса.

"Почта России", в которой сейчас дистанционно работает почти 8 тыс. офисных сотрудников, вводит с 1 октября режим обязательной удаленки, сообщили "Интерфаксу" в компании. В острый период пандемии офисные сотрудники компании почти полностью перешли на удалённый режим работы и в Москве, и в других регионах (в офисе оставались только те работники, которых перевести на удаленку было невозможно: казначейство, служба безопасности, сотрудники хозяйственных служб). С июня режим удаленной работы оставался для сотрудников рекомендуемым, но не обязательным, они могли сочетать очный и дистанционный формат работы.

С 1 октября удаленный режим вновь становится обязательным для большинства офисных сотрудников "Почты России", сообщили в компании. Пока "Почта" продлевает удаленный режим до конца октября, далее будет действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией, добавили в компании. Также для сотрудников продолжают действовать ограничения на командировки и проведение очных совещаний.

"СИБУР" на данный момент использует практику гибридной работы, когда каждый сотрудник, не занятый непосредственно на производстве, сочетает дистанционную деятельность и посещение офиса. "В пилотном режиме мы организовали незакрепленные рабочие зоны по типу коворкинга, размещение сотрудников разных функций с учетом интенсивности их взаимодействия друг с другом. В новом "гибком" подходе сотрудник может в специальной системе забронировать свободное место в офисе на то количество времени, которое необходимо ему для работы", - сообщила "Интерфаксу", член правления - управляющий директор "СИБУРа" Марина Медведева.

"Компания учитывает опыт удаленной работы, а также необходимость обеспечения безопасной работы в офисе с учетом социального дистанцирования. Пандемия позволила переосмыслить культуру организации работы в офисе, изменить подход к распределению офисных площадей в долгосрочной перспективе. Новая организация офисного пространства - меньшее количество личных кабинетов и выделенных рабочих мест, больше незакрепленных зон, в том числе для укрепления социальных связей не только функциональных, но и проектных команд, для обучения и коворкинга при одновременном соблюдении рекомендуемых мер обеспечения безопасности сотрудников", - добавила она.

По словам Медведевой, в офисных пространствах "СИБУРа" организована шахматная рассадка с соблюдением расстояния между сотрудниками не менее 1,5 метра, внедрен "мигающий" график вывода сотрудников, разведено время прихода, чтобы не создавать скопления людей на входе. Расходы компании на профилактику коронавирусной инфекции на данный момент составили порядка 2,3 млрд руб., сообщила Медведева.