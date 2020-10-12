Москвичам посоветовали обращаться в депздрав для разблокировки соцкарты

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Решение о разблокировке социальной карты (СК) принимает департамент здравоохранения Москвы, сообщили в Московском социальном регистре (МСР).

Как заявили "Интерфаксу" в МСР, владельцы соцкарты, которые нуждаются в медицинской помощи и хотят использовать соцкарту для бесплатного проезда до больницы, должны обратиться в депздрав.

Там сказали, что в случае принятия решения о снятии ограничения бесплатного проезда по СК (в связи с отсутствием заболеваний, перечень которых определен департаментом), столичный депздрав направляет письмо на своем бланке, подписанное уполномоченным лицом, в Московский социальный регистр.

С 9 октября в Москве временно отменен льготный проезд на транспорте: для школьников - до 18 октября, для пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями - до 28 октября. За первый день ограничений по неактивным социальным картам в подземку пытались пройти более 30 тыс. пассажиров.