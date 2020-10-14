В Москве таксист погиб после падения на автомобиле в Яузу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль такси пробил дорожное ограждение и упал в реку в центре Москвы, сообщает в твиттере пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 7:48 на Костомаровской набережной. Водитель погиб.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, по данным, размещенным в telegram-канале столичного Дептранса, на месте инцидента затруднено движение автомобилей. Так, по Николоямской набережной затруднено движение на 0.8 км, по Костомаровской – на 0.7 км.