В мэрии Москвы заверили, что пока мобильные камеры не будут штрафовать за нарушение карантина

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта Москвы подтвердили, что планируют модернизировать передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений на дорогах, доработав для них софт, чтобы они могли фиксировать больше нарушений.

Пока эти камеры не будут выписывать штрафы нарушителям самоизоляции, хотя такая технология предусмотрена, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

"Во время режима самоизоляции камера могла только зафиксировать нарушителя, а инспекторы лично проводили рейды. Новая система позволит автоматически выписывать штрафы тем, кто представляет угрозу инфицирования для других. Передвижные комплексы предполагают такую технологию, однако сейчас она не используется, и у нас пока нет информации, будет ли использоваться в будущем. Это нужно на случай введения новых ограничений из-за роста уровня заболеваемости", - объяснил представитель ведомства.

По его словам, большая часть стационарных комплексов, которые используются в Москве, способны распознать около 55 видов нарушений, передвижные - значительно меньше.

"Модернизация зеленых фургонов (передвижных комплексов фиксации. - ИФ.) позволит сделать функционал передвижных и стационарных камер одинаковым, поэтому мы решили доработать программное обеспечение. Благодаря этому передвижные комплексы смогут фиксировать разные нарушения: нарушение правил разметки, выезд на перекрёсток в случае затора и другие", - рассказали в департаменте.

Там отметили, что любая система может быть несовершенной, поэтому после запуска нового функционала в каждом ошибочном случае в индивидуальном порядке будут рассматриваться штраф и отменять его.

Центр организации дорожного движения Москвы на сайте госзакупок объявил конкурс на работы по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД с максимальной ценой контракта 98,1 млн рублей. В результате эти комплексы должны будут "научиться" фиксировать намного больше нарушений, в том числе статьи 6.3 КоАП России о нарушении законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.