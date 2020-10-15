В Москве смягчили требования по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Работодатели в столице смогут не предоставлять еженедельно властям сведения о сотрудниках, переведенных на удаленку, если эти данные не изменяются, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте мэрии.

При изменении сведений о сотрудниках, работающих удаленно, актуализированную информацию необходимо предоставить в день принятия соответствующего решения.

При этом, в случае организации режима работы, предусматривающего чередование "дистанционки" и нахождения на рабочем месте, а также сменного режима работы, при представлении сведений, указанных в настоящем пункте, перечисляются все работники, в отношении которых приняты соответствующие решения.

При принятии указанных решений, как уточняется в указе, должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70 процентов работников.

Ранее сообщалось, что с 5 по 28 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. Каждый понедельник с 12 по 28 октября работодатели должны были сообщать информацию о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис, в том числе, предоставить номера телефонов, автомобилей или транспортных карт.

Сервис для передачи данных работодателями работает на сайте mos.ru. 12 октября отмечалось, что пользователи испытывали технические сложности с передачей сведений.