Священники Москвы причащают больных COVID-19 круглосуточно в две смены

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви рассказали, что число вызовов священников к больным коронавирусом в столице в последний месяц растёт, и людей готовы причащать круглосуточно.

"Сейчас в Москве много вызовов именно в больницы, много срочных к умирающим. На дом сейчас вызовов меньше. Людей причащают круглосуточно, в две смены по 12 часов", - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью, которое будет опубликовано в среду в "Российской газете".

По его словам, эти священники - "настоящий церковный авангард".

Легойда отметил, что с конца сентября увеличилось количество вызовов священников к больным. "Если в сентябре в среднем на "горячую линию" Больничной комиссии Московской епархии поступало до 10 обращений (организовывалось 2-3 выезда ежедневно), то в октябре - 10-15 в день (3-5 выездов)", - сказал он.

Представитель РПЦ напомнил о необходимости носить маску, отметив, что сегодня маска - это "критерий культурного человека".