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Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова создаст фонд его памяти

Потерпевшие надеются, что имя и память Сергея Захарова помогут предупредить впредь подобные трагедии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Семья Сергея Захарова, погибшего в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с артистом театра и кино Михаилом Ефремовым, учредит фонд его памяти, заявил адвокат семьи Александр Добровинский.

"Фонд мы сделаем обязательно", - сказал Добровинский во вторник в эфире YouTube-шоу "Соловьев LIVE".

По его словам, потерпевшие надеются, что имя Сергея Захарова станет символом и поможет предупредить преступления, аналогичные тому, которое совершил Ефремов.

"Это должно врезаться в память. Тогда, может быть, какой-нибудь негодяй, садясь за руль в пьяном виде, вспомнит имя Сергея Захарова - и еще одна жизнь гражданина нашей страны будет спасена", - пояснил адвокат.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Ефремов, согласно приговору, частично признал вину. При этом в ходе разбирательства артист заявлял, что не помнит произошедшего и что за рулем его автомобиля в роковой вечер мог находиться не он.

Михаил Ефремов Сергей Захаров

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