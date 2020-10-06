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Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 млн рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который был осужден на восемь лет колонии, подали гражданские иски о компенсации морального вреда по 1 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.

"Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда", - сказал Добровинский.

Как сообщалось ранее, в ходе судебного процесса вдова, сын и брат погибшего Сергея Захарова заявляли солидарный иск общей суммой один рубль, однако суд не стал рассматривать этот иск.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова - Виталия Захарова - и назначил ему компенсацию в размере 800 тыс. рублей.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Резонансное ДТП на Садовом кольце

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Ефремов, согласно приговору, частично признал вину. При этом в ходе разбирательства артист заявлял, что не помнит произошедшего и что за рулем его автомобиля в роковой вечер мог находиться не он.

Процесс в отношении актера получил общественный резонанс, в том числе, из-за поведения адвоката Эльмана Пашаева, а также тактики защиты, которую он избрал.

После приговора Ефремов отказался от своих защитников и привлек новую команду адвокатов.

Хроника 08 июня – 06 октября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Александр Добровинский Михаил Ефремов Москва Сергей Захаров

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