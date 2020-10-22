ФСБ предотвратила теракт в здании госорганов в столичном регионе

Архивное фото Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании уроженца Центральной Азии, планировавшего теракт с использованием самодельной бомбы в Московском регионе.

Как рассказали "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг, задержанный 1999 года рождения действовал по указанию боевиков международных террористических организаций и готовил теракт в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства.

"В дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок", - заявили в спецслужбе.

В оборудованном террористом тайнике, отмечает ЦОС, изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - переписка с боевиками с обсуждением планируемого теракта, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, а также видеозапись его так называемой присяги главарям террористов.

"В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - добавили в ФСБ.

Позже стало известно, что сотрудники спецслужбы обнаружили флаг запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) среди вещей задержанного. Помимо флага, у подозреваемого изъяты несколько мобильных телефонов и револьвер.