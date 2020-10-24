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Суд в Москве вернул СК материалы по обвиняемому в подготовке теракта

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы не стал рассматривать ходатайство следствия об аресте обвиняемого в приготовлении к теракту и организации финансирования терроризма, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе суда.

По ее данным, 22 октября в Бабушкинский районный суд поступило ходатайство следователя ГСУ СК России по Московской области о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдужаборова Д.Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ.

"Постановлением суда от 22 октября 2020 года указанный материал ввиду содержащихся в нем недостатков возвращен следователю для их устранения", - отметили в пресс-службе.

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Таким образом, после устранения недостатков следствие вновь может обратиться в суд с ходатайством об аресте Абдужаборова.

В Бабушкинском суде добавили, что в пятницу информация о рассмотрении материала в отношении Абдужаборова в СМИ не предоставлялась.

Фабула уголовного дела, по которому обвиняемым проходит Абдужаборов, неизвестна.

Ранее в ФСБ РФ сообщили о предотвращении "террористического акта в столичном регионе". Однако по этому делу, отмечали в спецслужбе, был задержан "выходец из Центрально-Азиатского региона, 1999 года рождения".

Москва ФСБ

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