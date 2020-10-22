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Москвичам посоветовали обращаться в оперштаб при ошибочных смс о контакте с носителями COVID

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Москвичи, получившие по ошибке смс-сообщения о контакте с инфицированным или заболевании COVID-19, могут обратиться на "горячую линию" столичного оперштаба по контролю ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Ошибка (при отправке смс - ИФ) возможна, только если при заполнении сведений о себе заболевший указал неверные данные. При возникновении вопросов можно обратиться по телефону "горячей линии": 8 (495) 870 45 09", - говорится в сообщении.

В оперштабе поясняют, что в остальных случаях получение смс о контакте с заболевшим COVID-19 означает, что получателя указал в качестве контактного лица работодатель, представитель вуза или сам заболевший.

Родители, получившие смс о заболевании COVID-19 своего ребенка, могут уточнить информацию в городской поликлинике, к которой прикреплен ребенок, или в электронной медицинской карте.

Если родители ребенка получили смс о том, что он проживает по одному адресу с заболевшим COVID-19, но это не соответствует действительности, то вернуться в школу ребенок может с официальным заявлением об этом от родителей или законных представителей, добавляют в оперштабе.

Ранее ряд СМИ сообщили о случаях получения москвичами ошибочных смс о заболевании коронавирусной инфекцией.

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