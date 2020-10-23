Ксилол и толуол разлились в Москве на территории Центра нейрохирургии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Разлив химических веществ ксилола и толуола на территории центра нейрохирургии имени Бурденко в центре Москвы не привел к загрязнению воздуха, сообщает столичный Роспотребнадзор.

"В Москве 23 октября в 11:50 произошел разлив химических веществ ксилола и толуола на территории Центра нейрохирургии им. Н.Бурденко по адресу улица 4-я Тверская-Ямская, д. 16", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте столичного Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что оперативно были проведены лабораторные исследования на содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, в том числе ксилола и толуола на территории жилой застройки по адресам: улица 4-я Тверская-Ямская, дом 12 строение 2, улица Фадеева, дом 5.

По результатам проведенных исследований, превышений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе ксилола и толуола, не установлено, заявили в столичном Роспотребнадзоре.