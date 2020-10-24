Обвиняемого во взятке замначальника московской таможни арестовали

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника Московской таможни - начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, обвиняемого в получении взятки в размере 500 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в субботу.

По ее данным, суд удовлетворил ходатайство следствия, Цуканов арестован до 23 декабря этого года.

В суде уточнили, что Цуканову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Накануне информированный источник сообщал "Интерфаксу", что замначальник московской таможни был задержан в момент получения взятки.