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В 9 магазинах Москвы в выходные выявили нарушения "антиковидных" мер

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Девять столичных продовольственных магазинов будут оштрафованы за нарушение противоэпидемических мер, говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора по Москве.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве в рамках мониторинга 24 октября было проверено 20 магазинов пяти торговых сетей, в том числе пять магазинов "Верный", четыре - "Спар (Spar, EUROSPAR)", пять - "ВкусВилл", один - "МетроК&К", пять - "Магнолия", - сказали в ведомстве, добавив, что в девяти из них были выявлены нарушения.

В числе нарушителей оказались два магазина "Верный" (Зеленоград), "ВкусВилл" (ул.Академика Анохина, 38 ), а без масок и перчаток работал персонал магазина "Верный" в поселке Кленовское.

Кроме того, в двух магазинах "Магнолия" (Ленинский проспект, 69, ул.Дмитрия Ульянова, 10/1) не оказалось пятидневного неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, масок и перчаток, отмечается в пресс-релизе.

Не проводится очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха в 3 магазинах "ВкусВилл" (Молодогвардейская, 26, Зоологическая, 4, ул.Академика Анохина, 38). Не соблюдается социальная дистанция в 3 магазинах "EUROSPAR" (Ферганская, 21, Днепропетровская, 4А)", - говорится в пресс-релизе.

В связи с выявленными нарушениями было составлено 9 протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (из них 2 протокола на должностное лицо и 7 протоколов на юридическое лицо). Административные материалы будут направлены в суд.

Роспотребнадзор Коронавирус Москва

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