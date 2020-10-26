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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
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Число умерших с коронавирусом пациентов в Москве превысило 6500

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 6442 до 6503 .

"В Москве скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию",- сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

На утро понедельника в Москве зафиксировано 401 040 случаев заражения коронавирусом, вылечились от инфекции 293 205 пациентов.

Москва коронавирус

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