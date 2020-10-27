Новый храм МГУ вместит тысячу прихожан

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Новый храм равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ, который построят на проспекте Вернадского, будет рассчитан на тысячу человек. Это будет здание с габаритами по периметру 53,7 на 40 метров и высотой 46 метров, сообщило финансово-хозяйственное управление РПЦ.

Проект уже готов и ждет согласования в патриархии и Москомархитектуре. Его обсудили на селекторном совещании, которое провел советник патриарха по вопросам строительства, депутат Госдумы Владимир Ресин.

Сейчас на месте нового храма находится временная церковь.

Проект представляет собой многоглавый храм с шатровой колокольней. Два подземных этажа здания вместят приходские помещения и духовный центр МГУ.

Цокольный этаж и парадные лестницы будут облицованы гранитом, стены выложат полнотелым облицовочным кирпичом и декоративными элементми из фибробетона, а фасад украсят мозаичными панно. Элементы куполов, шатров и кресты будут выполнены из листов нитрита титана под золото.

До сих пор у МГУ была только церковь Святой Татьяны на Большой Никитской, вновь открытая 26 лет назад.