Бывший водитель "Яндекс.Такси" угрожал суицидом перед офисом компании

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Столичная полиция доставила в отдел мужчину, который угрожал причинить себе вред возле офиса организации в Огородном проезде на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Там уточнили, что задержанному 45 лет. Информация об инциденте поступила в полицию утром 29 октября. По данным МВД, полицейские не дали мужчине нанести себе травмы и доставили в отдел полиции. Кроме того, мужчине вызвана специализированная бригада медиков.

В свою очередь, по словам информированного источника агентства, речь идет о бывшем водителе компании "Яндекс. Такси", отключенном от сервиса за неоднократные нарушения. "Мужчина пришел к офису за зарплатой, облил себя бензином, угрожал суицидом. Он хотел встретиться с генеральным директором компании для беседы", - сказал источник, отметив, что водитель ранее судим.