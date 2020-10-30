Свердловский Минтранс пригрозил таксистам штрафами за отсутствие экранов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Свердловской области таксистов будут штрафовать, если они не установят в салонах защитные экраны, заявил министр транспорта региона Василий Старков. Установить экраны, которые будут отгораживать водителя от пассажиров, велел губернатор Евгений Куйвашев, издавший указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

"Мы договорились, что соберемся еще раз в четверг (5 ноября. - ИФ.), еще раз посмотрим, как будет выполняться указ, кто не прислушался, кто идет осознано на невыполнение, тем самым ставя под угрозу жизнь и здоровье граждан. Конечно же, мы готовы перейти от предупреждений, помощи и наставлений к самым внушительным мерам, штрафы здесь существенные", - сказал Старков.

По его словам, штраф составит 50 000 рублей, и властям не хотелось бы прибегать "к экстренным мерам". Отдельные таксисты уже начали эти экраны устанавливать, отметил он.

Чиновник признал, что времени на исполнение распоряжения губернатора у таксистов мало, но заявил, что экраны будут полезны.

"Этот экран (...) позволяет исключить при чихании или кашле попадание непосредственно содержащих вирус капель на маску другого человека. (...) Это действительно даст серьезный эффект и по сути поможет спасти чьи-то жизни", - считает министр.

Каких-либо требований по материалу или форме экрана власти не выдвигают.

Утром 30 октября водители такси устроили акцию протеста у мэрии Екатеринбурга, сообщает региональное издание "Е1.ru". Старков к ним выходил и договорился о встрече с руководителями агрегаторов и сотрудниками ГИБДД и экспертами для обсуждения проблемы экранов.

Один из сервисов такси, работающих в Екатеринбурге, подал жалобу в прокуратуру, поясняя, что данный указ губернатора содержит коррупциогенные факторы.

"Установление требований к автомобилям такси - это превышение пределов компетенции, оно одновременно противоречит постановлению правительства о правилах перевозок и указу президента о мерах по борьбе с коронавирусом", - заявили в сервисе.