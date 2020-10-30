Ракова заявила о преимуществах резервных госпиталей перед больницами

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Врачи резервных госпиталей под ковид в Москве отмечают их преимущества перед палатными больницами.

"Я постоянно нахожусь на связи с врачами, главными врачами госпиталей, они говорят, что очень большой эффект показывает возможность в этих госпиталях широкого визуального обзора пациентов, чтобы динамично контролировать их состояние и принимать оперативные решения. Не всегда такое динамичное наблюдение можно оперативно организовать при палатном размещении", - сообщила в эфире канала "Россия 24" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом она отметила, что "с точки зрения всей техники и оборудования для лечения больных, ничем этот госпиталь от обычного госпиталя не отличается".

"Совершенно по-другому в этих госпиталях с учётом мнения врачей мы планировали чистую зону, грязную, шлюзы, комнату для переодевания, комнату отдыха , все это гораздо удобнее", - сказала Ракова.