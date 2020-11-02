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Суд арестовал напавшего на полицейских у входа в ГУ МВД Москвы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на три месяца Аслана Байсунгурова, напавшего 31 октября на двух полицейских в Петровском переулке в центре города.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Аслана Байсунгурова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 января 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

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Байсангурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

31 октября следователи возбудили уголовное дело после нападения на двух полицейских во время патрулирования в Петровском переулке. Неподалеку, на Петровке, 38, находится здание Главного управления МВД России по Москве. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что напавший мужчина нанес удар в лицо сотруднику управления.

"При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего к нему была применена физическая сила и специальные средства", - говорилось в сообщении на сайте управления.

По данным информированного источника, основной версией причин произошедшего был бытовой конфликт.

Москва МВД

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