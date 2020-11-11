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Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели

Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Новые ограничения в Москве, связанные с ростом заболевания коронавирусом, могут быть введены через 2-3 недели, и минимально должны отразиться на экономике, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Исходя из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, дальше будем принимать какие-то решения. Но эти решения минимально должны касаться ограничений экономики и бизнеса насколько это возможно, чтобы с другой стороны гарантированно обеспечивать медицинскую помощь населению", - сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени" в среду.

По его словам, нынешний период пандемии отличается от весеннего. "Не количеством заболевших, а готовностью к пандемии. За это время мы развернули порядка 8 тыс. дополнительных госпитальных коек, научились четко и технологически выверено выстраивать работу всех звеньев здравоохранения", - отметил он. "Объем пандемии весной был критическим для города, и приходилось вводить серьезные ограничения", - сказал мэр.

Он отметил, что падение экономики, убытки для населения не менее критичны, чем проблемы системы здравоохранения, в связи с чем всегда необходимо находить баланс.

"Объем заболевания имеем на уровне весеннего периода, а система здравоохранения с ним более-менее спокойно справляется. Если мы сегодня и вводим ограничения, то мы вводим наперед - мы прогнозируем, а что будет через неделю, через две, через три", - добавил Собянин.

Коронавирусные ограничения в Москве

Об очередном пакете ограничительных мер в связи с коронавирусом в Москве стало известно накануне, 10 ноября. Тогда сообщалось, что с 13 ноября по 15 января в столице приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов. С 23 до 6 часов будет запрещена работа ресторанов, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах.

Кроме того, с 13 ноября и по середину января 2021 года студенты городских вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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