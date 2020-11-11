Эпидемиолог оценил в 1,3% долю переболевших COVID-19 россиян

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В России около 1,3% населения переболели коронавирусной инфекцией, говорить о приостановке эпидемии еще рано, продолжается фаза роста, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В мире, по его словам, коронавирусом заразились меньше 1% населения.

Горелов считает, что вакцинация является реальной возможностью остановить эпидпроцесс, но "поствакцинальный иммунитет формируется три месяца".

"Эпидпроцесс может остановиться, когда 30% населения имеет антитела. Сезонным он становится, когда 60-70% населения имеют антитела", - сказал эпидемиолог.

Кроме вакцинации, по его словам, "течение инфекции может приверженность населения соблюдению рекомендациям Роспотребнадзора" об использовании средств индивидуальной защиты.

В России больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 40 лет, но у них заболевание чаще проходит не в тяжелой форме, сказал эпидемиолог.

На этой неделе 40% регионов перешагнули эпидпорог по заболеваемости респираторными инфекциями" и ожидается сезонный подъем заболеваемости гриппом.

"Вакцинация от гриппа должна привести к тому, чтобы COVID-гибрид не наслоились друг на друга в декабре, январе", - уточнил Горелов.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев 6 ноября высказал мнение, что, по оптимистичному прогнозу, массовое производство вакцин от коронавируса будет налажено в начале следующего года, и вакцинирование может сформировать популяционный иммунитет к весне - началу лета 2021 года.

Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян отмечал в конце октября, что результаты исследования популяционного иммунитета к коронавирусу свидетельствуют о том, что иммунная прослойка в России формируется в основном за счет бессимптомных носителей вируса. Он добавил, что ученым еще предстоит изучить, насколько стойкий иммунитет вырабатывается при легкой форме заболевания и при бессимптомном течении.

По официальным данным на 11 ноября, с начала пандемии в России было выявлено 1 863 960 случаев заражения коронавирусом, умерли 31 593 заболевших.