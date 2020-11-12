Московские ЗАГСы ограничили число гостей на бракосочетаниях

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Столичные ЗАГСы ограничили число гостей на церемонии бракосочетания до пяти человек из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

"Мы рекомендуем молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты - масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции", - сообщила и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она уточнила, что на бракосочетании молодожены могут находиться без масок, однако во время ожидания и проверки документов им необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

"При входе в отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания всем посетителям измеряют температуру", - отмечается в сообщении. В случае если температура у посетителя будет повышена или он будет без маски или перчаток, в ЗАГС его не пустят.

С 12 октября в отделах ЗАГС граждан принимают по предварительной записи и ранее поданным заявлениям. Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через единый портал госуслуг. Посещение отдела ЗАГС необходимо только в особых случаях, например, если один из молодоженов - иностранный гражданин или есть законные основания, по которым сокращается срок ожидания регистрации.

Ранее указом мэра Москвы Сергея Собянина было ограничено проведение массовых мероприятий в столице в период с 13 ноября до 15 января. Также была приостановлена работа ресторанов и баров в ночное время.