В московских ЗАГСах сняли COVID-ограничения

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения по количеству гостей, а также требование предварительной записи больше не действуют в ЗАГСах Москвы, эти меры были ранее приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания. Для их посещения больше не требуется предварительная запись. Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака", - привели слова Раковой в ее пресс-службе во вторник.

Заммэра добавила, что столичные молодожены снова смогут приглашать на свою свадьбу более пяти гостей.

При этом перчаточно-масочный режим в ЗАГСах и Дворцах бракосочетаний города сохранится, также обязательным является требования социального дистанцирования.

"Я очень прошу горожан не забывать, что вирус никуда не исчез, поэтому по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты", - отметила Ракова.

В московском оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом, в свою очередь, сообщили, что в отделах ЗАГС столицы размещена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В учреждениях регулярно дезинфицируют помещения, сотрудники обеспечены масками и респираторами.

Посетителей в ЗАГСах будут принимать без предварительной записи, однако в приоритетном порядке услуги станут оказывать гражданам, которые записались на прием.

В Москве с начала 2021 года снижается заболеваемость COVID-19: если в начале января в городе ежедневно выявляли более 5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то в первой декаде февраля этот показатель составляет менее 2 тыс.

Вслед за снижением заболеваемости в столице отменяют связанные с этим ограничения. Накануне заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в ближайшие месяцы в городе можно будет отменить оставшиеся ограничения.