В ЗАГСах Москвы из-за COVID-19 ввели новый режим приема граждан

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Церемонии бракосочетания в Москве пройдут в прежнем режиме, однако потребуется соблюдать социальную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты, посетить ЗАГСы теперь можно только по предварительной записи, говорится в сообщении на сайте столичного мэра и правительства.

"Новый режим приема граждан введен с 12 октября в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", - сообщили в мэрии.

Церемонии будут проходить в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарных норм, приводятся на сайте слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

"Мы заботимся о наших гражданах и хотим предотвратить распространение коронавирусной инфекции в городе. Теперь столичные ЗАГСы будут оказывать все услуги по предварительной записи, чтобы как можно меньше людей пересекались в отделах. Торжественные регистрации в загсах и на необычных площадках будут проходить в прежнем режиме. Сотрудники отделов будут следить за соблюдением социальной дистанции и использованием посетителями средств индивидуальной защиты", - сказала Уханева.

По ее словам, при входе в отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания сотрудники проверят наличие предварительной записи, а также измерят температуру.

"Если посетители не будут соблюдать масочный режим, им откажут в оказании услуг. В отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания сотрудники соблюдают меры профилактики по распространению коронавирусной инфекции: на пол нанесли специальную разметку для сохранения социальной дистанции, помещения регулярно дезинфицируют. Работникам предоставили маски и респираторы, а посетители могут воспользоваться антисептическими средствами", - сказала представитель ЗАГС.