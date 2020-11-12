Москва выделит 3,6 млрд рублей на три года на строительство инноцентра при МГУ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Москвы на 2021-2023 годы на строительство научно-технологического центра "Воробьевы горы" при МГУ предусмотрено 3,6 млрд рублей, сообщил в Мосгордуме замруководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев.

Из этой суммы 3,2 млрд рублей должно быть выделено в 2021 году.

Ранее сообщалось, что на строительство инновационного центра в ближайшие три года выделят 7 млрд рублей.

Всего на науку в проекте трехлетнего бюджета Москвы выделяется 10,5 млрд рублей.

Дитятев напомнил, что центр создается в целях "формирования новой экосистемы", которая должна сблизить бизнес и науку. На базе центра, в числе прочего, планируется развивать направления медицины и робототехники.Центр будет состоять из кластеров "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех", а также "Междисциплинарного" кластера и "Управленческого кластера".

Идея создания центра появилась в начале 2010-х годов. Проект "долины" МГУ "Воробьевы горы" был представлен в 2015 году. НТЦ будет располагаться на территории между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова.

Весной 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Из документа следовало, что Москва готова участвовать в финансировании проекта. В сентябре 2020 года Москва получила 30% в проекте.

Летом 2020 года стало известно, что МГУ запросил из федерального бюджета 10 млрд рублей в 2019-2022 годах на проектирование и строительство НТЦ. В университете считают, что на создание технологической долины всего потребуется 20 млрд рублей до 2022 года, половину из них вуз рассчитывает получить из федерального бюджета.

В мае ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что 20 млрд рублей потребуется на строительство технологической долины только на первом этапе, эти денег хватит на инфраструктуру и коммуникации. Он отмечал, что половину этой суммы вуз уже получил от властей Москвы. Общий объем инвестиций в проект он оценил тогда в 110 млрд рублей.