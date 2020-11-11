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Лидер единороссов Москвы призвал мундепов не "ломиться в открытые ворота"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - У муниципальных депутатов Москвы была возможность внести предложения в проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы, заявил секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский. Требование депутатов провести открытые слушания по бюджету он назвал попыткой "ломиться в открытые ворота".

По его словам, в августе московское отделение "Единой России" объявило на своем сайте сбор народных предложений в бюджет 2021-2023 годов. С августа по октябрь единороссы "собрали 12300 опросных листов, провели три отраслевых круглых стола (по экономике, социальной политике и ЖКХ)".

"Муниципальные депутаты 122 районных Советов сформировали свои предложения. Мы приглашали принять участие в опросе каждого муниципального депутата", - сказал "Интерфаксу" Метельский.

Затем все поступившие предложения проработала экспертная группа, их оформили в единый документ и направили мэру Москвы, добавил единоросс.

Он сказал, что на этом фоне требования "провести нормальные публичные слушания" и "привлечь муниципальных депутатов" смотрятся, "по меньшей мере, странно". "Это попытка ломиться в открытые ворота. Публичные слушания пройдут в предусмотренные законом сроки и, я уверен, все муниципальные депутаты смогут принять в них участие", - сказал он.

Ассоциация независимых депутатов Москвы и несколько депутатов Мосгордумы потребовали провести открытое обсуждение проекта бюджета города на 2021-2023 годы до его принятия в первом чтении. Также они потребовали, чтобы муниципальные депутаты участвовали в его согласовании.

Москва Мосгордума Единая Россия Андрей Метельский

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