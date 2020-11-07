В префектурах и управах Москвы с 12 ноября заработает система check in

Объявление о вводе системы регистрации посетителей с помощью QR-кода или смс в McDonald’s Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Система электронной регистрации сотрудников и посетителей по QR-кодам или смс для прохода в здания заработает в префектурах административных округов Москвы и управах районов с 12 ноября, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Со следующего четверга система чек-инов (check in - ИФ) будет действовать в префектурах и управах. Соответствующий указ уже подписан", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, в настоящее время такая система работает в зданиях системы правительства Москвы - в 40 организациях.

Немерюк напомнил, что система QR-кодов заработала в с 19 октября в ресторанах, барах, клубах, работающих с полуночи до 6 утра. Позже к ней добровольно присоединились рестораны, кафе, работающие в дневное время, гостиницы.

По его словам, уже более 4 000 предприятий используют эту систему.

"При этом ночных заведений у нас в городе 500 с небольшим. Это не запретительная, не контрольная система, а скорее информативная, - отметил Немерюк. - С 19 октября в системе зарегистрировано более 1,1 млн человек".

Глава департамента добавил, что при выявлении COVID-19 у кого-то из сотрудников или посетителей организации, другим лицам, находившимся вместе с ним в том здании или заведении, приходят сообщения о возможном контакте с заболевшим, чтобы они смогли своевременно пройти тестирование на инфекцию.

В субботу оперштаб сообщил, что суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 20 396 случаев. В частности, в Москве за сутки выявлено 5 829 новых случаев COVID-19.