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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:49Заразились
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Театрам и музеям Москвы рекомендовано ввести check-in

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Департамент культуры Москвы рекомендовал театрам, музеям и концертным площадкам ввести регистрацию посетителей и сотрудников при входе. Об этом говорится в приказе департамента.

Пандемия коронавируса

Речь идет о регистрации в системе мэрии с помощью SMS или QR-кода. Зарегистрированным лицам тогда можно будет посылать уведомление о возможном контакте с коронавирусным больным.

Кроме того, столичным учреждениям культуры рекомендовано сократить заполняемость залов до 25%.

Регистрацию посетителей ранее ввели ночные клубы, бары и рестораны, которые ночью оказывают услуги общепита. Чиновники говорили, что эту меру предложил сам бизнес. После введения регистрации в мэри и говорили, что не будут запрещать ночную работу общепита, поскольку уже принятых мер достаточно.

Однако 10 ноября мэр Сергей Собянин своим указом запретил общепиту принимать посетителей с 23 часов до 6 утра с 13 ноября по 15 января. В эти часы они смогут работать навынос. На этот же период он запретил культурные и досуговые мероприятия, в том числе выставки в музеях, а театры обязал обеспечить заполняемость зала не более чем на 25%.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса

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