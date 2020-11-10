Театральное сообщество Москвы шокировано решением сократить места в залах до 25%

Кинотеатры опасаются, что новые коронавирусные ограничения отпугнут зрителей и приведут к переносу релизов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Московские театры надеются на разъяснения властей о дальнейшей работе, так как билеты в театры проданы до конца декабря с учетом заполняемости залов на 50%, сообщили представители театрального сообщества.

"Мы пока находимся в шоке (...) пока что даже осмыслить не можем, но вопрос в том, что 25% по сравнению с тем, что будет на сцене, а в некоторых спектаклях на сцене будет больше артистов, чем в зале. Поэтому мы связались с министерством, ждём комментариев", - сказала "Интерфаксу" директор Театра Наций Мария Ревякина.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе Государственного академического Большого театра Катерина Новикова, "как быть в этой ситуации – нам трудно сказать, потому что билеты продаются заранее и до конца декабря большинство билетов уже продано, и продано из расчета другого количества зрителей. Как теперь решить кто из этих зрителей имеет право посмотреть спектакль, а кто получит деньги за билет, это очень сложно".

По ее словам, театру необходимо понять, как работать дальше, потому что "если театр работает, то театр несет расходы в полном объеме, а зарабатывает театр при такой заполняемости 1/4 расходов, и театр не понимает, кто сможет их покрыть".

Директор театра у Никитских ворот Татьяна Ревзина также отметила, что театр продал билеты с учетом заполняемости зала до 50% и теперь необходимо принимать решение, как пускать зрителей и как работать дальше.

"Мы пока пребываем в состоянии шока. Что делать с публикой, со зрителями, мы пока замерли. Мы не ждём никаких решений откуда-либо, а пытаемся понять, что делать. Как это можно, что через три дня вступить в силу (указ). Те 50% билетов они проданы, и что нам делать?", - сказала Татьяна Ревзина.

В свою очередь директор театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что театр продолжит работать и при заполняемости 25%. Однако, сейчас они ожидают разъяснения властей по дальнейшей работе.

Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в разговоре с "Интерфаксом" сообщил, что цирк будет принимать дальнейшее решение о работе после подсчета рентабельности проведения предоставлений.

"Мы не понимаем, что происходит (...) Москва - все плохо, закрывайтесь, во всем виноваты массовые мероприятия. Самое большое массовое мероприятие в Москве – это метро. Я не вижу там дозированного присутствия людей, там не пускают ограниченное количество. Все тоже самое в общественном транспорте. Меня удивляет, что оказывается, массовые мероприятия с большой дистанцией, которые и так плохо посещаются, все театры, все кинотеатры, цирки, они приводят к усложнению ситуации с коронавирусом", - сказала Запашный.

По его словам, цирк стоит перед сложным выбором, "мы считаем себестоимость спектакля и рентабельность при работе 25% зрителей. Потому что мы во многом выживали. Для меня ситуация крайне тяжелая и я на пороге принятия серьезного решения".

Худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников также отметил, что в театре уже проданы все билеты января с учетом другой рассадки. "В театре сокращают зрителей до 25%. ...а билеты уже проданы до января", - написал Серебренников в своем телеграмм-канале.

Что думают кинотеатры

Введение ограничений посещаемости кинотеатров в Москве до 25% от заполняемости залов негативно скажется на киноиндустрии и приведёт к новым переносам релизов, считают представители отрасли.

"Что касается введения ограничений по заполняемости залов, учитывая, что сейчас заполняемость в среднем меньше 6%, то до январских праздников это не столь критично, а январские праздники – это будут существенные потери, конечно, и с этим надо что-то думать. Это негативно в информационном плане, потому что начнутся переносы релизов, это негативная информация", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк", "Формула Кино") Алексей Васясин.

По его мнению, в связи с введенными ограничениями, в период новогодних праздников кинотеатрам либо придется повышать цены, либо закрыться.

Идею введения QR-кодов в учреждениях культуры Васясин назвал абсурдом, отметив, что "в кинотеатрах сейчас и так мало народа, QR-код ничего не дает".

В сети кинотеатров "Каро", комментируя решение столичных властей, "Интерфаксу" сообщили, что "сейчас основной вопрос, какие фильмы останутся в прокате – это имеет первостепенное значение".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении ограничений на заполняемость залов театров и кинотеатров до 25%. Решение вступает в силу с 13 ноября и продлится до 15 января.