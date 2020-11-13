Почти 2 тыс. детей госпитализированы с COVID-19 в Москве за время пандемии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - За время пандемии коронавируса в Москве в стационары с инфекцией были госпитализированы почти 2 тысячи детей. Об этом сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов в ходе "круглого стола" в Общественной палате столицы в пятницу.

"По данным на 7 ноября, частота случаев COVID-19 у детей в Москве составляет 34 790 случая (7,6% от общего числа заболевших), 65% из них – дети 6-11 классов. В период пандемии было госпитализировано 1 908 детей, 92,5% из них со средне-тяжелой формой, 4,3% – с тяжелой", - уточнил он.

По словам Османова, у детей с коронавирусом наблюдаются такие клинические особенности, как ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит.

Он отметил, что COVID-19 может выступить пусковым фактором для развития мультисистемного воспалительного синдрома - тяжелого поражения всех систем организма, который может протекать с сепсисом, вызвать септический шок. При этом у каждого пятого пациента с пневмонией, она была диагностирована только рентгенологически.

Османов уточнил, что к моменту появления положительной реакции дети, как и взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней. При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия. "Именно поэтому необходимо разобщать детей, как бы это тяжело не давалось и школьникам, и их родителям. Статистика показывает, что в числе заболевших детей превалируют старшеклассники и превалируют с наиболее тяжелым течением заболевания – болеют "по-взрослому", - рассказал Османов.

В свою очередь начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева назвала эффективной мерой дистанционное обучение школьников для стабилизации ситуации с коронавирусом.

По ее словам, единственная возможность уйти от неконтролируемого роста – это ограничительные мероприятия, в том числе среди школьников. Отмечается, что их вводят постепенно, чтобы дети могли адаптироваться. "Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации – будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников", - сказала Андреева.