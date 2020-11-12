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Собянин анонсировал возможное продление удаленки для старшеклассников

Собянин анонсировал возможное продление удаленки для старшеклассников
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Дистанционный режим обучения для учеников 6-11 классов в Москве с большой вероятностью будет продлен на следующей неделе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На следующей неделе примем решение, продлять или не продлять дистанционное обучение школьников, исходя из эпидситуации. Но, скорее всего, с большой вероятностью, можно сказать, что эта система будет продлена", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Также мэр Москвы сообщил, что ученики младших классов, с первого по пятый, могут быть переведены на дистанционное обучение по решению родителей на общем собрании. При этом, как отметил мэр, такое решение уже принято по отдельным классам.

Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено до 22 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Также для учащихся старших классов было приостановлено действие льготного проезда в общественном транспорте.

До 29 ноября в Москве действует режим удаленной работы, который предполагает, что не менее 30% сотрудников организаций должны работать дистанционно.

Между тем 8 ноября Собянин отметил, что перевод школьников старших классов на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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