Министр науки пообещал помочь деньгами большинству вузов до конца учебного года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Большинство российских университетов получат финансовую поддержку до конца текущего учебного года, пообещал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его ведомство уже завершает согласование с Минфином объемов этой помощи.

"Я не буду называть цифры, поскольку мы бы хотели (...) охватить всех без всяких исключений. В ближайшее время решение будет принято. Это будет субсидия на иные цели, - сказал министр на заседании совета Российского союза ректоров. - Это будет дифференцированный по расчетам объем поддержки каждому университету, и в ближайшие две недели мы доведем до вас объем этой поддержки".

По его словам, законы разрешают вузам "возместить понесенные уже расходы из внебюджетных источников, и за счет госзадания".

Фальков добавил, что из-за эпидемии Россия пока не готова принимать иностранных студентов.

"Коллеги из ряда стран, в том числе из стран СНГ, конечно же, хотели бы приехать, но либо закрыто сообщение, либо по ряду других причин возможности нет. Вы видите ситуацию в наших городах и крупных университетах, теперь уже и мы не готовы принимать (иностранных студентов. - ИФ.). Ситуация кардинально отличается от того, что мы имели с вами в начале сентября", - подчеркнул он.

Министр дал ректора "настоятельную рекомендацию" оборудовать в общежитиях дополнительные места для занятий и наладить там качественный интернет для дистанционной учебы.

"Уважаемые ректоры, посмотрите, какого качества у вас интернет и в местах общего пользования в общежитиях, и в конкретных комнатах. Тут единого стандарта быть не может, общежития в разном состоянии, но такую работу там, где она еще не проделана, ее обязательно надо проделать", - сказал он.

Также он поручил освободить от платы за проживание в общежитии тех студентов, которые на время пандемии разъехались по домам.

Учебный год в российских вузах начался в сентябре очно. Еще в августе в ряде стран студенты, поступившие в российские вузы, начали просить разрешения въехать в Россию для очной учебы, однако Минобрнауки отмечало, что решение проблемы есть только для стран, с которыми достигнуты договоренности о возобновлении сообщения. Вопросы пересечения границы студентами в компетенцию министерства не входят, отмечали в ведомстве. Министерство культуры пыталось помочь подведомственным вузам и собирало списки студентов-иностранцев, чтобы добиваться для них разрешений.

В сентябре Фальков обещал постепенно открывать границу, начиная с первокурсников.

В октября в России резко стала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.