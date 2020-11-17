Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 7859 до 7933.

"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 522 934 случая коронавируса, 371 857 человек вылечились от инфекции.

Москва коронавирус

Новости

Аскольд Запашный госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Аскольд Запашный госпитализирован из-за проблем со здоровьем

СКР возбудил уголовное дело о смерти пяти пациентов в Москве

В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

Минимальные пенсии в Москве повысятся до 20 200 рублей

В Москву пришла метеорологическая зима

В Москву пришла метеорологическая зима

В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 69 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Федеральные музеи в Москве будут закрыты с 16 ноября по 15 января

МГУ полностью перейдет на удаленную форму обучения с 16 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');