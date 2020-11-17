Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 7859 до 7933.

"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 522 934 случая коронавируса, 371 857 человек вылечились от инфекции.