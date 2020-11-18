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В России поставлен рекорд по числу излечившихся от COVID-19

В России поставлен рекорд по числу излечившихся от COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 985 случаев, при этом по выздоровлению были выписаны 25 179 человек, что является абсолютным рекордом за весь период, также, как и число зафиксированных летальных исходов - 456, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 985 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 094 (24,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число выявлений снижается второй день подряд. Накануне, 17 ноября, было зафиксировано 22 410 случаев, но в понедельник был максимум за весь период - 22 778 случаев.

Впервые за осень число выписанных по выздоровлению превысило количество новых выявленных случаев. Тенденция на повышение уровня выписанных также наблюдается второй день подряд: накануне во вторник были выписаны 22 055 человек, в среду - 25 179 выздоровевших. При этом выросло и количество подтвержденных летальных исходов - 456, накануне во вторник их было 442 случая.

Аналогичная тенденция по росту числа выписанных наблюдается также в Москве: за минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 5 503 человека, в то время как количество новых заболевших коронавирусной инфекцией составило 4 174, умерли за сутки 76 пациентов.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 991 998 случаев коронавирусной инфекции, 34 387 умерших и 1 501 083 выписанных.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 456 528.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в среду, в России нарастающим итогом проведено более 70 млн тестов на COVID-19, из них 525 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 463 720 человек.

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